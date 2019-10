Sassuolo, teatro Carani sarà acquistato e ristrutturato da privati

Nei giorni scorsi, all’esito di un processo iniziato nei primi mesi del 2018 un gruppo di cittadini e di imprenditori sassolesi, hanno formalizzato l’impegno per l’acquisto del Cinema Teatro Carani.

A questo seguirà la completa ristrutturazione dell’immobile allo scopo di riconcederlo alla funzione pubblica, gestita dal Comune. per la promozione delle attività culturali e di pubblico spettacolo.

Una iniziativa, prinicipalmente legata ad imprenditori sassolesi, che vorrebbe allargarsi ad altri cittadini al fine di raccogliere al più presto tutte le somme necessarie, riguardanti anche l'acquisto della dotazione impiantistica e la completa rifunzionalizzazione della struttura nella sua funzione di teatro pubblico.

L’iniziativa definita con i vertici del Comune, prevede comunque la completa copertura finanziaria da parte dei promotori: il Comune non dovrà sostenere alcun costo, né per l’acquisto, né per la ristrutturazione, ma dovrà contribuire alla gestione del Teatro, che manterrà peraltro l’attuale denominazione, e che sarà affidato in concessione alla Fondazione per i primi 9 anni.

Il passaggio formale avverrà ad inizio anno, e pertanto l’obiettivo è far sì che il Teatro Carani, rinnovato, riapra i battenti nell’autunno del 2021.