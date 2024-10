Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome, per il 12 e 13 ottobre, uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane. la fascia oraria interessata è quella dalle ore 21 di sabato 12 alle ore 21 di domenica 13 ottobre. 'Lo sciopero - comunica il Gruppo FS - potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia e di Trenitalia Tper. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine della protesta sindacale.Trenitalia e Trenitalia Tper, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invitano i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio'Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili attraverso l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self-service e le agenzie di viaggio convenzionate.