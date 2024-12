Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Daniela non ha problemi mentali - spiega la mamma nel video nel quale preferisce non farsi riconoscere -. Daniela è una ragazza speciale che ha frequentato con successo le scuole Superiori diplomandosi al Deledda di Modena e frequentando anche un corso per segretaria di azienda. Daniela non è stato affatto abbandonata dalla famiglia di origine, semplicemente quando mi sono trasferita a Prignano per stare vicina ai miei genitori, Daniela è rimasta a vivere Vitriola perchè era legata al Paese e perchè stava frequentando il Servizio civile, poi ha iniziato a lavorare come assistente nel pullmino per il trasporto scolastico, occupazione che la rendeva felice. Daniela ha sempre deciso cosa fare della sua vita ed è sempre stata libera scegliendo di non volere interferenze da parte mia e di sua sorella. Nonostante questo le ho sempre offerto sostegno economico e non solo. E' una ragazza buona e solare che voleva farsi una famiglia ed avere dei figli, ognuno di noi può attraversare momenti di fragilità, ma nessuno aveva giudizi negativi verso di lei'.Ricordiamo che per la sparizione di Daniela Ruggi è indagato Domenico Lanza, l'amico 66enne della donna che si trova attualmente in carcere con l'accusa di detenzione di armi illegali.