Ancora scritte contro il vaccino covid su edifici pubblici: imbrattato il centro servizi di Baggiovara

Nuovo atto di vandalismo a Modena a firma del gruppo ViVi, contrario al vaccini Covid, dopo quelli avvenuti nei mesi scorsi nelle sedi sindacali, all'Agenzia per le entrate (foto), all'Inail e alla sede dell'Ausl di via San Giovanni del Cantone. Nella notte, è stato preso di mira e imbrattato con le solite scritte l'edificio sede del centro servizi dell'Ausl a Baggiovara, accanto all'ospedale. Esprimendo in una nota 'solidarietà all'Asl e a tutti gli operatori della sanità', il Comune auspica 'che le forze dell'ordine individuino quanto prima i responsabili dell'ennesimo oltraggioso imbrattamento'.Solidarietà e condanna anche dalla Cisl di Modena. In nessuno degli altri casi di edifici di luoghi sanitari e sindacali sensibili imbrattati nei mesi scorsi, si è giunti all'individuazione dei responsabili.