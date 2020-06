Scuole chiuse, cartelli di protesta davanti a Regione Emilia Romagna

Cartelli di protesta questa mattina sono apparsi davanti alla sede della Regione Emilia Romagna a Bologna. I genitori chiedono la riapertura delle scuole, ma al momento non vi è ancora una data certa, con Bonaccini che una settimana fa aveva proposto di riaprire a fine settembre per consentire un allungamento della stagione turistica.Intanto ieri sono emerse le linee guida elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la riapertura delle scuole, che ora dovranno essere valutate dal Governo.Le Regioni chiedono niente mascherina durante le lezioni, due metri quadri di spazio individuale per ogni studente, niente ‘ronda’ degli insegnanti tra i banchi e ricreazione più lunga per consentire agli studenti sgranchirsi le gambe indossando la mascherina dopo aver consumato la merenda seduti al banco. Nemmeno gli insegnanti dovranno indossare la mascherina durante la lezione, ma metterla appena finiscono di spiegare e in ogni caso quando si spostano all’esterno della classe. La mascherina sarà poi obbligatoria per tutti nelle classi in cui si trovano soggetti immunodepressi.