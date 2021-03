'Scuole chiuse, spiagge aperte ai tedeschi'

Le limitazioni, anche negli spostamenti tra regione, sono state confermate anche per il prossimo mese, ma la Regione Emilia-Romagna, che ancora sta facendo i conti con una situazione pandemica tra le peggiori in Italia, e con le limitazioni nazionali e regionali derivanti dalla zona rossa, è pronta a stupire invitando i i cittadini tedeschi a precipitarsi in Emilia-Romagna per frequentare mare e spiagge romagnole. Sulla base di quale seppur ottimistica previsione della pandemia non è ancora dato sapere (la presentazione dei contenuti e dei presupposti alla base della campagna dell'Apt regionale è prevista in una conferenza stampa on-line il prossimo 30 marzo), fatto sta che il messaggio è forte.'L'Emilia-Romagna si prepara ad accogliere sulle proprie spiagge e in sicurezza i turisti tedeschi. L'invito alle famiglie è a trascorrere la propria vacanza sulla Riviera Romagnola. L'azione è voluta dalla Regione Emilia-Romagna per promuovere nel mercato turistico tedesco, una delle platee tradizionalmente più interessanti per il nostro territorio, le mete di villeggiatura a misura di adulti e bambini'