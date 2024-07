Scuole scelte e negate, partiti i ricorsi: interessato il Capo dello Stato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

così come per i comitati dei genitori che lo scorso anno si erano organizzato per affrontare preventivamente la questione, sia con il diritto all'istruzione sia con quello di ogni studente, soprattutto quando si parla di ispirazioni e inclinazioni personali e di scuola dell'obbligo, a non essere discriminato, escluso, e tanto più senza adeguata motivazione o sulla base di parametri come quello del luogo in cui si abita, molto discutibili.



Elementi al centro dei due ricorsi che U.Di.Con. Emilia Romagna ha depositato nei giorni scorsi e presentato questa mattina in una conferenza stampa alla presenza di Vincenzo Paldino, presidente regionale U.Di.Con. Emilia Romagna, Debora Ferrari, presidente provinciale U.Di.Con. Modena, Francesca Talia, consulente giuridica dell’Associazione e l’avv. Simona Della Casa.



Con si fa portavoce e rappresentante da due anni, durante i quali ha chiesto, senza ottenerlo, sia nel mese di ottobre dello scorso anno sua di quello precedente, un incontro preventivo con le scuole al fine di anticipare eventuali criticità e per garantire maggiore trasparenza.



'Già a gennaio l’associazione U.Di.Con. Emilia Romagna aveva promesso che sarebbe stata vicina alle famiglie dei ragazzi esclusi e così ha fatto, depositando a proprie spese 2 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica' - ha rimarcato Vincenzo Paldino.

'Le 2 famiglie che a U.Di.Con. si sono rivolte si sono addirittura viste negare l’accoglimento di tutte e tre le opzioni di scelta, dovendo così ripiegare su un indirizzo di studio poco gradito, con buona pace delle vocazioni e delle aspirazioni dei ragazzi.

“I ricorsi non sono solo un modo per tutelare le due posizioni individuali, ma speriamo siano da stimolo alle scuole per cambiare il sistema. Tutto questo, probabilmente, si sarebbe potuto evitare con una concertazione maggiore, ed è questo il nostro più grande rammarico. Era facile intuire che si sarebbero verificati casi come quelli per i quali abbiamo depositato il ricorso, e crediamo che non si sia fatto abbastanza per evitarli. Si è data l’idea di una scuola che si è chiusa in se stessa, non accettando il dialogo. Modena - conclude Paldino - è da sempre una città inclusiva, e così dovrebbe esserlo la sua scuola”.



'Il presupposto alla base del ricorso - afferma l'avvocato Della Casa - è la mancanza di motivazioni per le quali i figli sono stati esclusi. Le famiglie hanno, infatti, ricevuto la telefonata dalla prima delle scuole indicate che li avvisava dell’esclusione da tutte e tre le scelte, esortando nell’immediato a trovarne una quarta dove iscrivere i loro figli. In caso contrario, non solo i ragazzi sarebbero stati iscritti d’ufficio in una delle scuole rimaste, ma l’eventuale non iscrizione avrebbe anche comportato una valutazione sul mancato esercizio della genitorialità'



“Quello che, come associazione, contestiamo nello specifico – sottolinea Paldino - non è la mancanza dei criteri di scelta, che sono pubblicati sui siti delle singole scuole, né tantomeno la qualità dell’offerta formativa delle scuole della nostra città. Contestiamo tempi e modi delle esclusioni”.



E il tempo sarà ancora una variabile decisiva per i 2 ragazzi in attesa dell’esito dei ricorsi. Oltre al parere del Consiglio di Stato, l’avvocato Della Casa ha chiesto anche la sospensione della valutazione negativa. Ma arriverà in tempo prima dell’inizio dell’anno scolastico? Risponde Paldino: “lo speriamo, non è giusto tarpare le ali ai sogni di ragazzi di 14 anni. Sì, perché tra l’altro, ad aggiungere la beffa al danno, le scuole da cui i ragazzi sono stati esclusi, erano quelle consigliate dall’orientamento. Come puoi spiegare una cosa del genere ai tuoi figli? Di certo, per evitare casi simili in futuro, dovranno essere messi in atto dei correttivi e una migliore programmazione”.