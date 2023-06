Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Come è stato fatto da un gruppo di cittadini nel 2021.Presenti come relatori i referenti dei comitati Secchia, Arginiamo, Salute ambientale Campogalliano e Modena respiriamo aria pulita, insieme al geologo Giovanni Martinelli.Toccato anche il punto dell'informazione istituzionale alla cittadinanza. Una informazione che anche in occasione dell'ultima piena, ben al di sotto in termini di portata a quel TR20 in entrata alla cassa di espansione che definisce una piena comunque piccola, ha fornito ai cittadini le informazioni che fossimo di fronte ad un evento eccezionale di portata storica nei confronti del quale il nido idraulico modenese aveva retto. In realtà la piena era passata senza grandi conseguenze perché era piccola. Un elemento che dovrebbe preoccupare Considerando che a valle della cassa di espansione il livello del fiume era comunque alto. A conferma dell'inadeguatezza del sistema abbandonato da 30 anni e non del contrario.Nel video le dichiarazioni, sui temi trattati, dei referenti del Comitato Secchia Massimo Silvestri e del Comitato Arginiamo Vittorio Cajò.