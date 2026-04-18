Settimana della Bioarchitettura: premio Aess a Unimore e comune di Sarzana

Al Museo Enzo Ferrari di Modena, durante l’edizione 2026 della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità, la cerimonia di consegna del PREMIO AESS 2026Nato con l’obiettivo di valorizzare le amministrazioni locali – città e comuni – le amministratrici e gli amministratori che si sono distinti per politiche e progetti d’avanguardia in ambito energetico, climatico e di sostenibilità urbana, con una prospettiva europea e orientata alla transizione energetica e climatica.il Comune di Sarzana e l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nella categoria “Edilizia sostenibile”, intitolata a Daniela Di Croce, primacoordinatrice storica della Settimana. Fondazione E35 e Comune di Livorno nella categoria “Obiettivo Europa”. Il Comune di Parma e il Comune di Bergamo nella categoria“Energie dalle città. Roma Capitale e il Comune di Mantova hanno vinto nella categoria “Pionieri dell’Innovazione”.assegnato in collaborazione con Fondazione Italia Digitale, è andato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nella stessacategoria premio speciale per la nuova bolletta di ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.Tanti i premi nella categoriaquella che ha visto il maggior numero di candidature.A vincere i comuni di: Firenze, Imola, Forlì e Reggio Emilia.“Abbiamo voluto inserire una categoria dedicata alle nuove generazioni che si impegnano nella sfida climatica” ha spiegato Benedetta Brighenti. A vincere il Comune diSantarcangelo di Romagna e l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha ricevuto il premio Aess per il Progetto Efficientamento Energetico Campus Via Campi a ModenaIl premio riconosce Unimore quale esempio virtuoso di integrazione tra pianificazione energetica e interventi concreti di efficientamento, in risposta alle sfide della transizione ecologica. Il progetto si distingue per l’attuazione di soluzioni tecnologiche avanzate, come il relamping con sistemi LED e la realizzazione di impianti fotovoltaici, in grado di garantire significativi risparmi energetici e una consistente riduzione delle emissioni.In coerenza con il Piano Energetico di Ateneo, l’iniziativa combina innovazione, sostenibilità e gestione efficiente delle risorse, contribuendo a ridurre il fabbisogno energetico e a migliorare le performance ambientali degli edifici universitari. Il progetto rappresenta un modello capace di coniugare rigore tecnico, sostenibilità e responsabilità ambientale.“Tantissime le candidature e tanti i progetti che meritavano un premio per la loro qualità per questo abbiamo scelto di assegnare una serie di menzioni d’onore” ha specificatoPiergabriele Andreoli, Direttore Generaledi AESS e coordinatore della Settimana della Bioarchitettura e della Sostenibilità assieme a Francesca Poli.Se non premiati, sono invece diversi i comuni della provincia di Modena menzionati per i propri progetti e riportati in neretto. Di seguito l'elenco e le ragioniL’elenco dei menzionati: Comune di Bagno a Ripoli,Comune di Scandiano, Open Group,Comune diPiacenza,Città Metropolitana di Milano, REMTECH Expo, Enea con Regione Emilia-Romagna,Comune di Cava de’ Tirreni, Comune di Forio, Rete EcoDigital, Futuro Verde A.P.S. e Kontiki.Comune di San Possidonio (MO) - CER di San Possidonio: La capacità di essere un progetto corale che guarda a tutta la comunitàComune di Castelnuovo Rangone (MO) - Nuova Piazza Braglia di Montale Rangone: una proposta progettuale in un cuore “urbano” che contiene già il concetto di transizioneecologica nella sua accezione di “passaggio”, trans “al di là” e ire “andare”.Comune di Sassuolo - Sassuolo: percorsi di efficienza energetica urbana: Un progetto supporta il Comune di Sassuolo nell'efficientamento del patrimonio ediliziocon un approccio data-driven.Comune di Campogalliano: La capacità di avviare un percorso partecipativo e il coinvolgimento di soggetti diversi facendo di un intervento di rigenerazione un driver di cambiamento.Comune di Carpi - Desealing via Roosevelt: corridoio ecologico urbano La scelta di adottare strategie di Low Impact Development focalizzate su: Adattamento climatico, Mitigazione ambientale, Permeabilità e Sicurezza.Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi - Progetto PUA Santa Caterina a Modena: un distretto produttivo socialmente responsabile. Per l’introduzione dei temi di adattamento climatico nella realizzazione di comparti produttivi integrando sviluppo economico e resilienza climaticaFoto: in alto a sinistra, foto di gruppo dei premiati, menzionati e degli organizzatori di Aess, in alto a destra, Il direttore generale Aess Andreoli in insieme al sindaco di Finale Poletti, come presidente Unione comuni area nord, e di fianco, da sinistra il sindaco di San Possidonio Veronica Morselli e l'assessore all'ambiente Agnese Zona