Settimana dell'arte alla scuola primaria San Geminiano di Cognento

Tutti i giorni, corsi e laboratori a cura di esperti con l'aiuto prezioso dei genitori. Avvicinare i bambini al magico mondo dell'arte in tutte le sue sfaccettature significa offrire loro la possibilità di esprimere la propria personalità, i propri desideri e le proprie ambizioni.L'idea della Settimana dell'Arte nasce da queste premesse, consentire ai bambini un approccio all'arte da protagonisti, da artisti e non come semplici spettatori; l'arte è creazione e non mera contemplazione.Il progetto è ambizioso e prevede che i bambini vestano i panni dell'artista ed imparino ad utilizzare l'arte come veicolo per esprimere le proprie emozioni ed i propri vissuti affettivi.Mediante diversi laboratori guidati da esperti e anche da genitori volenterosi, ai bambini verranno forniti gli strumenti per realizzare le loro prime opere d'arte. In questo momento storico così complicato, a causa della pandemia, l'obiettivo è quello di sviluppare la capacità creativa degli alunni, cercando di creare un’occasione di ritorno graduale alla normalità.La scuola primaria San Geminiano di Cognento, è in Str. Cognento, 200/2Contatti: Fabia Giordano (Comitato genitori). Tel. 347.8311172