Sguardo dei bimbi: un fiore per difendere il fratello dal coronavirus

Ed eccolo il primo disegno giunto in redazione raccogliendo il nostro appello a proporre ai figli e ai ragazzidi fare un disegno o scrivere un racconto su questo periodo difficile, o quantomeno del tutto straordinario anche per i bambini costretti a non frequentare le lezioni a causa della emergenza coronavirus.Anna, da Imola, 10 anni. Aveva fatto questo disegno ieri e la sua mamma ce lo ha inviato subito, dopo aver letto della iniziativa de La Pressa.La piccola Anna ha disegnato se stessa mentre, con un fiore, difende il fratello dal coronavirus.