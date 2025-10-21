La Polizia di Stato ha arrestato un italiano di 44 anni per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. I fatti riportano allo scorso sabato, 19 ottobre, durante lo svolgimento del corteo “Street Parade”. Il personale della Squadra Volante è intervenuto in viale delle Rimembranze.in quanto una donna aveva segnalato tramite linea di emergenza 112NUE di aver visto a pochi metri di distanza l’ex compagno, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. L'uomo si sarebbe avvicinato inveendo contro di lei per poi allontanarsi dal corteo verso il centro città. Gli agenti sono riusciti ad intercettare e fermare il 44enne in viale Vittorio Veneto all’intersezione con Calle di Luca. Oggi il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora a Modena e provincia.
Inveisce sulla ex allo Street Parade e vìola il divieto di avvicinamento: arrestato
Dopo la segnalazione di una donna, la Polizia di Stato ha individuato un 44enne. Nei confronti dell'uomo è scattato il divieto di dimora
