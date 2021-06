Si Cobas: presidio davanti a Lidl Modena in ricordo di Adil

Presidio Si Cobas oggi davanti alla Lidl di via Bertoli a Modena per ricordare il coordinatore Si Cobas di Novara, Adil Belakhdim, ucciso, venerdì 18 giugno da un camion che ha forzato il picchetto dei lavoratori.'Abbiamo rischiato la vita tante volte anche a Modena, davanti a Italpizza o a Emilceramica, dato che polizia e padroni incitano i camionisti a forzare i blocchi, in totale disprezzo della vita altrui. Per loro il profitto viene prima, sempre' - hanno affermato i rappresentanti Si Cobas nel corso del presidio'Questa morte non sarà vana: servirà ad unire le lotte operaie, servirà ad aprire gli occhi a chi ancora non vede il conflitto scatenato contro i lavoratori. Domani tantissime fabbriche modenesi si fermeranno, su indicazione della FIOM CGIL, e già oggi la città di Modena, la sua parte sana, sta dimostrando che non è possibile continuare a tacere'Ed è proprio l'attivo dei delegati di Coop Alleanza 3.0 della Filcams Cgil del territorio di Modena e provincia ad esprimere sdegno e rabbia, per quanto accaduto a Biandrate di Novara'Il diritto ad esprimere la propria opinione, manifestando o scioperando è un diritto sacrosanto sancito dalla Costituzione e un atto come quello accaduto a Biandrate, va assolutamente condannato.Riteniamo che quanto accaduto, sia frutto dell’esasperata logica del profitto e del mercato che mette in contrapposizione il lavoro ai lavoratori e vigliaccamente, i lavoratori ai lavoratori stessi.Crediamo sia arrivato il momento di dire basta, all’affannosa ricerca del profitto a discapito della dignità, della salute e talvolta della vita dei lavoratori e pensiamo sia arrivato il momento di rimettere al centro del dibattito politico ed istituzionale, i temi della legalità, della sicurezza, della ricomposizione della filiera, degli appalti e subappalti e non ultimo, il tema della rappresentanza.Come Attivo delle Rsu di Coop Alleanza 3.0, siamo a esprimere la nostra vicinanza alla famiglia di Adil, così come a tutte le famiglie dei lavoratori e delle lavoratrici, caduti sui luoghi di lavoro'