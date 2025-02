Si presenta a rinnovare il permesso di soggiorno, ma doveva essere in carcere: arrestato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si è incastrato da solo, non pensando che la richiesta di rinnovo di passaporto, presentata allo sportello della questura di Modena, avrebbe fatto scattare gli accertamenti sulla sua identità. Che in tempo reale avrebbero fatto risalire alle condanne e agli eventuali procedimenti a suo carico. In questo caso i sistemi della questura hanno subito evidenziato che qualcosa non andava. L'uomo, un 30enne di origine nigeriana, era stato arrestato per spaccio di stupefacente in concorso, condannato ad espiare la pena in carcere e destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma.

L’uomo, richiedente protezione internazionale, si è presentato il 25 febbraio scorso presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena per il rinnovo del permesso di soggiorno.

In esito ad accertamenti è emerso che il 30enne deve espiare una pena di anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione per il reato di spaccio di sostanza stupefacente in concorso, commesso il 7 marzo 2018 a Roma.

Al termine delle incombenze di rito l’uomo è stato portato in carcere.