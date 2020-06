Indagini in corso su un caso basato per ora solo sulla denuncia di un ragazzo di 23 anni, modenese, che si è rivolto alla Polizia di Stato per denunciare la richiesta di denaro da parte di una ragazza conosciuta in una chat che dopo averlo convinto a spogliarsi di fronte alla web cam ha minacciato di diffondere il video con le sue immagini in rete. Una vero e proprio ricatto a sfondo sessuale che ha spinto il ragazzo a denunciare il tutto alla Polizia. Del caso si sta occupando la sezione della Polizia Postale.