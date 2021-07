Siena, trovata morta in casa giorno dopo il vaccino

E' stata trovata morta ieri pomeriggio nella sua abitazione a San Gusmè, una frazione del comune di Castelnuovo Berardenga (Siena) una donna di 49 anni. Giovedì scorso la signora aveva fatto il vaccino contro il Covid: le era stato somministrato il Moderna. Da quanto appreso la scoperta del decesso è stata fatta dopo che la madre della 49enne, che vive in un altro comune ed era preoccupata perchè la figlia non le rispondeva al telefono, ha allertato vicini i di casa e i carabinieri.Sarà ora l'autopsia, fissata per la prossima settimana e disposta dalla Procura di Siena, a stabilire le cause della morte ed ad appurare l'eventuale correlazione tra la somministrazione del vaccino e la morte.