Simex day: un grande evento dedicato a dipendenti e famiglie

L’Azienda emiliana Simex, diretta da Mirco Risi, residente a Modena con la famiglia da oltre 30 anni e con sede a San Giovanni in Persiceto, ha realizzato presso i propri stabilimenti una giornata dedicata alla conoscenza dell’Azienda e all’opportunità di viverla in maniera diversa per dipendenti, collaboratori e per le loro famiglie ed i loro amici, all’insegna della condivisione, dello svago e anche del divertimento.Sono state oltre 500 le persone che hanno partecipato all’iniziativa, compresi il Sindaco di san Giovanni in Persiceto Lorenzo Pellegatti e il Sindaco di S. Agata Bolognese Giuseppe Vicinelli.Durante l’evento è stato possibile visitare, anche con l’ausilio di un’audioguida, i principali reparti dello stabilimento, che si estende per 54 mila metri quadrati, di cui 21mila di aree coperte. Per gli ospiti era stato poi previsto un ricco programma, con gare di kart a pedali, prove su un simulatore di Formula Uno e diverse altre attività ludiche e ricreative per bambini, ragazzi e adulti, l’intrattenimento del presentatore Andrea Barbi e lo spettacolo esilarante del comico Gianluca Fubelli, in arte “Scintilla”; a seguire, una cena diffusa tipicamente emiliana, con isole tematiche di cucina espressa che servivano crescentine, borlenghi, hamburger gourmet, pesce fresco dell’Adriatico e gelati di alta qualità.“E’il nostro primo “Simex Day” dopo 34 anni di attività, abbiamo voluto dedicare una giornata speciale a chi ogni giorno lavora con passione per fare crescere la nostra Azienda e per costruire il suo futuro. Crediamo fortemente nel nostro capitale umano, vero cuore pulsante dell’intera azienda, su cui abbiamo sempre investito e continueremo ad investire. L’affidabilità e le comprovate qualità ingegneristiche delle attrezzature Simex sono il risultato dell’impegno, della passione e della competenza di centinaia di persone.”, evidenzia il fondatore e ceo Mirco Risi.Simex nasce nel 1991, in quel “gran pezzo dell’Emilia” come la definiva lo scrittore Edmondo Berselli, una terra dove passione e ingegno degli uomini raggiungono risultati straordinari, all’insegna del motto di Enzo Ferrari “Se lo puoi sognare, lo puoi fare”.Simex progetta e realizza attrezzature per macchine movimento terra, offrendo una gamma ampia e diversificata di prodotti che coprono numerosi settori di applicazione: dal comparto stradale all’edilizia, dalle reti interrate alle infrastrutture, fino alla demolizione, coltivazione in cava e scavo in galleria. Le attrezzature Simex, contraddistinte da un’eccellente durabilità e qualità ingegneristica, garantiscono l’ottimizzazione dei costi e dei tempi di esecuzione, con vantaggi concreti per rivenditori e utilizzatori finali.Simex si è sempre distinta per l’innovazione dei propri prodotti grazie all’investimento costante in ricerca e sviluppo, per fronteggiare un mercato in continua evoluzione.Oggi esporta in oltre 80 Paesi del mondo e dispone di un reparto produttivo all’avanguardia, con un output mensile che può raggiungere le 600 unità nei periodi di maggiore richiesta.