Smog alle stelle, Modena tra le peggiori

smog

Nonostante i blocchi anti-smog le polveri sottili non danno tregua in Emilia-Romagna, dove le centraline hanno fatto segnare anche ieri concentrazioni di Pm10 ben oltre i 100 microgrammi per metro cubo, valore doppio al limite di legge. A Rimini si e' arrivati addirittura a 119 microgrammi nella centralina di via Flaminia, ma le soglie, complici le condizioni meteo, sono state abbontantemente fuorilegge in tutte le province della Regione. Male anche la pianura emiliana, con Bologna che ha fatto segnare 112 microgrammi alla centralina di Porta San Felice e Modena 100 (Giardini). Valori solo leggermente più bassi a Ferrara (89), Reggio Emilia (91), Parma (85) e Piacenza (74). Reggio Emilia, in particolare, è oltre la soglia media limite ormai da ben nove giorni. Per quanto riguarda le centraline, quella di via Timavo a Reggio e quella di via Giardini hanno gia' 'bruciato' al 21 gennaio ben 11 giornate di sforamenti su un massimo di 35 consentite nel corso dell'anno.Ancora bollino rosso sulloin Emilia-Romagna, o meglio in Emilia. Restano in vigore fino a lunedi' compreso le misure emergenziali previste dalla manovra antinquinamento della Regione, sulla base delle previsioni di superamento dei valori limite giornalieri delle Pm10.L'allerta, segnalata con un bollino rosso nel bollettino online dell'agenzia, rimane in vigore per le province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza. Le misure emergenziali, che si applicano anche nella domenica ecologica del 24, estendono il divieto di circolazione ai veicoli diesel Euro 4 in tutta l'area inclusa all'interno delle tangenziali, dalle 8.30 alle 18.30, fino a lunedi' compreso. Oltre ai diesel Euro 4, si fermano anche i veicoli piu' inquinanti gia' bloccati durante la settimana in applicazione della nuova manovra ordinaria: i veicoli a benzina fino agli Euro 2, quelli a gpl/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1.