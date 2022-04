Società Dolce, da lavoratori e utenza una promozione a pieni voti

I servizi educativi di Società Dolce sono stati promossi a pieni voti.Lo dimostrano i risultati dell’analisi sulla soddisfazione del personale, condotta lo scorso marzo da Sylla, istituto di ricerca associato a Esomar, partner di fondazioni e numerose università italiane, che opera secondo i codici deontologici internazionali.1.986 interviste ad altrettanti dipendenti, che hanno risposto ai quesiti con un punteggio da 1 a 4.Sul territorio modenese, la cooperativa gestisce il nido e il Centro bambini e famiglie Barbapapà di Vignola, il nido Il Pozzo di Modena, i nidi e i servizi educativi rivolti alla prima infanzia di Maranello e San Cesario sul Panaro, oltre ai servizi socio educativi e di integrazione scolastica rivolti ai minori con disabilità.Altissima è la valutazione sulla motivazione con cui gli intervistati ogni giorno svolgono la propria attività: l’86,8% ha assegnato un voto tra ottimo e buono, con una media complessiva pari a 3,34.E dove il personale è motivato, anche l’utenza è soddisfatta, come raccontano i risultati della customer satisfaction, la soddisfazione dell’utenza, nell’ambito del processo di verifica continuativa della Certificazione ISO 9001, che ha coinvolto 126 servizi e un totale di 2.917 utenti.La qualità percepita è stata misurata sempre su una scala da 1 a 4 e la media relativa ai servizi educativi si aggira su 3,44: “Le domande – spiega Caterina Segata, responsabile area educativa di Società Dolce – hanno evidenziato gli ambiti ai quali gli intervistati assegnano maggiore importanza: al primo posto c’è la relazione tra gruppo di lavoro, familiari e bambino, seguita dalla qualità e igiene degli ambienti il progetto educativo, la disponibilità e la cortesia”.Rispetto alle aspettative iniziali, l’opinione dell’utenza sul servizio è migliore di quanto pensassero, per il 41,9%, o come se l’aspettavano, per il 47,4%.