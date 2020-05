Soliera, consegnate 10mila mascherine gratuite ad attività commerciali

Nella giornata di oggi – lunedì 18 maggio – il Comune di Soliera distribuisce, tramite i volontari della Protezione Civile, una dotazione gratuita di mascherine Montrasio alle attività commerciali e di servizio che riaprono i battenti, nel rispetto dei protocolli e delle misure di sicurezza per clienti e dipendenti. A beneficiare della consegna sono oltre 150 esercenti solieresi: 100 mascherine per ogni bar e ristorante; 50 per negozi di vario genere, parrucchieri, estetisti...I quasi 10.000 Dpi (dispositivi di protezione individuale) torneranno utili nel caso in cui ce ne fosse bisogno, ma permane l’obbligo di indossare la mascherine per tutti i cittadini.