Sondaggio immigrazione: la maggioranza degli Italiani favorevole ai respingimenti

Il 53% degli italiani interpellati nell'ambito del sondaggio commissionato da Repubblica e pubblicato ieri anche sul sito ufficiale del governo dedicato ai sondaggi in campagna elettorale, afferma che rispetto alle navi di immigrati e profughi dirette verso le coste italiane sarebbe meglio puntare sui respingimenti. Il 46% sarebbe favorevole all'accoglienza. Soltanto l'1% del campione del sondaggio non saprebbe cosa scegliere.Una emergenza, quella degli sbarchi clandestini, che quest'anno sta conoscendo nuovi record ed enormi differenze, in incremento, rispetto agli anni precedenti.Il sondaggio condotto dalla Società Demos&Pi voleva inoltre analizzare l'opinione degli italiani rispetto ad un altro tema riguardante l'immigrazione, ovvero la cittadinanza ed in particolare a quella ottenuto attraverso il cosiddetto Ius Scholae: alla domanda 'lei sarebbe favorevole o contrario a dare la cittadinanza ai figli di immigrati nati in Italia o arrivati in Italia prima dei 12 anni e che abbiano completato un percorso scolastico di 5 anni, si è dichiarato favorevole il 66% e contrario il 34%.