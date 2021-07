'Sospendere medici no vax? Vero dovere dei medici è visitare pazienti'

L'ordine dei medici di Modena ha sospeso dalla professione un collega che ha esitato a vaccinarsi. E questo, affermano, anche per il rispetto dovuto ai morti di Covid.Sono sicuro che il rispetto per i morti di Covid si possa dimostrare in modo più convincente riflettendo sugli errori del passato: migliaia di pazienti abbandonati a se stessi, senza una accurata visita e terapia medica a domicilio.Il miglior regalo ai morti e ai vivi e far sì che da oggi tutti i medici sentano il dovere deontologico di visitare supportare e trattare anche questi pazienti alla pari di tutti gli altri.