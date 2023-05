Alluvione, sospensione tasse e tributi: primo provvisorio elenco dei Comuni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'elenco non comprende tutti i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi, ma solo quelli che si trovano, di fatto, isolati, e dovrà essere validato dal Dipartimento nazionale di Protezione civile. Nel caso di un peggioramento degli eventi o del quadro dei danneggiamenti, l’elenco verrà integrato. Resta l’impegno della Regione ad ottenere per tutti i territori colpiti il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile, con le necessarie garanzie economiche per chi ha subito danniL'elenco odierno ricomprende solo quelli in cui si stanno verificando oggi situazioni di vero e proprio isolamento, rendendo impossibile, da parte di chi vive e lavora in quegli ambiti territoriali, rispettare le normali scadenze che riguardano il pagamento di tasse, contributi e altri adempimenti amministrativi.ARGENTA Limitatamente alla frazione di Campotto e LavezzolaBOLOGNA Limitatamente alla frazione di PaleottoBORGO TOSSIGNANO Tutto il territorio ComunaleBUDRIO Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e VigorsoCASALFIUMANESE Tutto il territorio ComunaleCASTEL DEL RIO Tutto il territorio ComunaleCASTEL GUELFO DI BOLOGNA Limitatamente alla località di capoluogo ovestCASTEL MAGGIORE Limitatamente alle frazioni di CastelloCASTEL SAN PIETRO TERME Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo SillaroCASTENASO Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV AprileDOZZA Limitatamente al capoluogoFONTANELICE Tutto il territorio ComunaleIMOLA Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese.LOIANO Tutto il territorio ComunaleMEDICINA Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via NuovaMOLINELLA Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in ArgineMONGHIDORO Tutto il territorio ComunaleMONTE SAN PIETRO Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, AmolaMONTERENZIO Tutto il territorio ComunaleMONZUNO Tutto il territorio ComunaleMORDANO Tutto il territorio ComunaleOZZANO DELL'EMILIA Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce MercatalePIANORO Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e LivergnanoSAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della ValleSAN LAZZARO DI SAVENA Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e CicognaSASSO MARCONI Limitatamente alle frazioni di Mongardino e TignanoVALSAMOGGIA Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di SerravalleBAGNO DI ROMAGNA Tutto il territorio ComunaleBERTINORO Tutto il territorio ComunaleBORGHI Tutto il territorio ComunaleCASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE Tutto il territorio ComunaleCESENA Tutto il territorio ComunaleCESENATICO Tutto il territorio ComunaleCIVITELLA DI ROMAGNA Tutto il territorio ComunaleDOVADOLA Tutto il territorio ComunaleFORLI' Tutto il territorio ComunaleFORLIMPOPOLI Tutto il territorio ComunaleGALEATA Tutto il territorio ComunaleGAMBETTOLA Tutto il territorio ComunaleGATTEO Tutto il territorio ComunaleLONGIANO Tutto il territorio ComunaleMELDOLA Tutto il territorio ComunaleMERCATO SARACENO Tutto il territorio ComunaleMODIGLIANA Tutto il territorio ComunaleMONTIANO Tutto il territorio ComunalePORTICO E SAN BENEDETTO Tutto il territorio ComunalePREDAPPIO Tutto il territorio ComunalePREMILCUORE Tutto il territorio ComunaleROCCA SAN CASCIANO Tutto il territorio ComunaleRONCOFREDDO Tutto il territorio ComunaleSAN MAURO PASCOLI Tutto il territorio ComunaleSANTA SOFIA Tutto il territorio ComunaleSARSINA Tutto il territorio ComunaleSAVIGNANO SUL RUBICONE Tutto il territorio ComunaleSOGLIANO AL RUBICONE Tutto il territorio ComunaleTREDOZIO Tutto il territorio ComunaleVERGHERETO Tutto il territorio ComunaleALFONSINE Tutto il territorio ComunaleBAGNACAVALLO Tutto il territorio ComunaleBAGNARA DI ROMAGNA Tutto il territorio ComunaleBRISIGHELLA Tutto il territorio ComunaleCASOLA VALSENIO Tutto il territorio ComunaleCASTEL BOLOGNESE Tutto il territorio ComunaleCERVIA Tutto il territorio ComunaleCONSELICE Tutto il territorio ComunaleCOTIGNOLA Tutto il territorio ComunaleFAENZA Tutto il territorio ComunaleFUSIGNANO Tutto il territorio ComunaleLUGO Tutto il territorio ComunaleMASSA LOMBARDA Tutto il territorio ComunaleRAVENNA Tutto il territorio ComunaleRIOLO TERME Tutto il territorio ComunaleRUSSI Tutto il territorio ComunaleSANT'AGATA SUL SANTERNO Tutto il territorio ComunaleSOLAROLO Tutto il territorio ComunaleMONTESCUDO Tutto il territorio ComunaleCASTELDELCI Tutto il territorio ComunaleSANT'AGATA FELTRIA Tutto il territorio ComunaleNOVAFELTRIA Tutto il territorio ComunaleSAN LEO Tutto il territorio Comunale