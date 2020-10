Spaccia sotto il cavalcavia Cialdini: arrestato senza fissa dimora

La stessa scena che si è ripetuta anche ieri a Modena, immortalata dai Carabinieri nel corso di uno dei tanti servizi quotodiani di controllo tesi al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani. Giovani spacciatori, stranieri, spesso irregolari e giovani stranieri, quasi sempre italiani che con la loro domanda costante e continua, che nel fine settimana aumenta, alimentano il mercato. Che non ha orari. I due, in questo caso un 20enne tunisino ed un 23enne modenese, sono stati colti in flagranza di reato nei pressi del cavalcaferrovia Cialdini nell'atto della cessione delle droga. Alcune dosi di cocaina. Per la flagranza di reato per lo spacciatore è scattato l'arresto e per l'acquirente la segnalazione alla Prefttura di Modena come assuntore. Al giovane straniero, oltre alla dose di cocaina recuperata, e’ stata sequestrata la somma di 700 euro, ritenuta provento di attività di spaccio.Sempre ieri, altro arresto da parte dei Carabinieri ma a Formigine. Nel tardo pomeriggio i militari della stazione di Formigine hanno tratto in arresto un 54enne del luogo in quanto raggiunto da un ordine di esecuzione di pena detentiva a seguito di condanna a tre mesi di reclusione agli arresti domiciliari per un’appropriazione indebita commessa nel bolognese del mese di aprile del 2007.