Preso atto che i compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali sono i seguenti:copia informatica per consultazione– Presidenti di seggio: euro 130,00,– Scrutatori e segretari: euro 104,00;– Presidenti di seggio speciale: euro 79,00,– Scrutatori di seggio speciale: euro 53,00;Dato atto che attualmente in questo Comune sono presenti:– n. 172 Seggi elettorali – composti dal Presidente, dal Segretario e da n. 3 scrutatori;– n. 18 Seggi elettorali con seggio volante – che prevedono uno scrutatore in più rispetto ai seggiordinari;– n. 9 Seggi speciali composti dal Presidente e da n. 2 scrutatori;Ritenuto necessario prevedere una spesa di euro 230,00 per far fronte al trattamento dimissione spettante ai Presidenti di seggio che debbono recarsi fuori dai Comuni di residenza e aiPresidenti di seggio che debbono raccogliere il voto a domicilio o presso strutture sanitarie conmeno di 100 posti letto, che consiste nel rimborso spese dei chilometri percorsi, nel caso nefacciano richiestadi quantificare in euro 107.507,00, comprensiva del trattamento di missione per i Presidenti diseggio che ne hanno diritto, salvo consuntivo finale, la somma presunta complessiva necessaria perla liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dei seggi per il Referendum popolareconfermativo del 20 e 21 settembre 2020;Dato atto che in base a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno F.L. n.17/2020 è stato previsto un aumento del 50% dell'onorario fisso spettante ai componenti dei seggicollocati presso strutture ospedaliere con reparto Covid come di seguito riepilogato;seggi ospedalieri ordinaripresidente € 195scrutatori € 156seggi ospedalieri specialipresidente € 118,50scrutatori € 79,50seggi ospedalieri speciali covipresidente € 195scrutatori € 156Di quantificare in euro 1.227,00, salvo consuntivo finale, l'importo della maggior spesa presuntanecessaria per la liquidazione degli onorari dovuti ai componenti dei seggi per il Referendumpopolare confermativo del 20 e 21 settembre 2020, compreso il trattamento di missione.di affidare in via diretta, per quanto esposto in premessa e qui esplicitamente richiamato, inragione dell'urgenza di garantire il rispetto delle scadenze degli adempimenti elettorali a:• MEDICAL SUD S.R.L., C.f./P.IVA 06678850725 - Sede Legale Via Moscatello S.n.c. Canosa DiPuglia Bt 76012 - la fornitura di n. 90 kit, composti da 2 lenzuola e 1 federa monouso, e n. 108cuscini per una spesa di € 621,90, oltre ad € 136,82 per Iva al 22%, per complessivi € 758,72,mediante affidamento diretto - CIG ZA22C49411;• LIOMATIC S.P.A., con sede a Ponte San Giovanni (PG), Via dell'Orzo n. 3, P.Iva/C.F.02337620542 - la fornitura di bevande calde per una spesa pari ad € 55,45, oltre ad € 5,55 per oneriIva 10%, per un totale complessivo pari ad € 61,00 mediante affidamento diretto – CIGZ6E2C48FDB;• MALETTI MARCO E MARA S.N.C., con sede in Modena – Via C.Menotti n. 63/65 C.F./P.Iva01835580364, il servizio di ristorazione con fornitura e consegna pasti per una spesa massima pariad € 318,18, oltre € 31,82 per Iva al 10%, per un totale pari ad € 350,00 mediante affidamentodiretto – CIG ZBD2C4908F;• ELFI S.P.A., C.F./P.Iva: 02698210404 - Sede amministrativa e legale sita in Via Copernico n. 107- 47122 Forlì, la fornitura di materiale elettrico per l'allestimento dei seggi elettorali per un importocomplessivo pari ad € 299,20, oltre ad € 65,82 per Iva 22%, per complessivi € 365,02 medianteaffidamento diretto – CIG Z922DE2644;• LAVANDERIA RAFFAELI S.N.C. DI RAFFAELI E C., con sede a Modena – Via Nobili n.91/E – C.F./P.Iva: 01971810369, il servizio di lavaggio dei panni ad uso del servizio di sorveglianzadei seggi per un importo complessivo pari a 423,00 oltre ad € 93,06 per Iva 22%, per complessivi €516,06 meditante affidamento diretto – CIG ZAC2DF72CA;• POLO BIANCO S.R.L., con sede a Modena, l'integrazione della fornitura di materiale igienico-sanitario da distribuire ai seggi, per l'ammontare complessivo € 460,09 –• HALLEY INFORMATICA S.R.L., con sede legale a Matelica (MC) per la fornitura di n. 10 cabine elettorali polivalenti comprese di ripiano e tendina ignifuga per l'ammontare complessivo di € 1.586,00 – CIG ZD82E23F9B;2) di dare atto che il R.U.P. è la dott.ssa Roberta Colombini, che interverrà alla stipula dei contrattinelle forme della contratto per corrispondenza commerciale;3) di approvare e impegnare la spesa complessiva di € 4.096,89 che trova copertura sul PEGTRIENNALE 2020-2022 – annualità 2020, sui capitoli di seguito indicati:- i Comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggie le altre relative agli adempimenti di propria spettanza;- tra le misure di contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19 è prevista la frequentecopia informatica per consultazioneigienizzazione delle mani e sanificazione delle superfici anche durante le operazioni di voto, conconseguente necessità di dotare i plessi ove si svolgono le votazioni del materiale necessario;– in data 11 agosto 2020, la Prefettura ha diramato a tutti gli Uffici elettorali, il protocollo sanitarioe di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre, che contemplaoltre alle ordinarie pulizie anche interventi periodici di pulizia e sanificazione primadell’insediamento del seggio, durante le operazioni e elettorali e al termine di ogni giornataelettorale;- per tali servizi è prevista una spesa complessiva di € 16.500,00 oltre oneri IVA, pari ad uncorrispettivo totale di € 20.130,00 c