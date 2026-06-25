'Sapevamo che ci sarebbe stata tanta richiesta dei nostri prodotti, ma non fino al punto da non aspettare l’orario di apertura'. Con ironia, il titolare di Sportissimo, negozio specializzato in abbigliamento sportivo e biciclette di alta gamma, ha commentato il tentativo di spaccata avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì.
Un episodio singolare, pur nella sequenza di quelli registrati negli anni dal negozio stesso. I ladri, infatti, hanno utilizzato un camion dei rifiuti con compattatore, presumibilmente rubato, per sfondare la vetrina del punto vendita. Un mezzo pesante, già di per sé insolito per un colpo di questo tipo, che però si è fermato dopo pochi metri: a bloccarlo è stato un paletto d’acciaio di rinforzo, piantato a protezione dell’ingresso. Una barriera che ha impedito ai malviventi di completare l’irruzione e di mettere le mani sulle biciclette esposte.
A poche ore dall’accaduto, il titolare ha scelto di reagire in modo diretto e trasparente, pubblicando sui social le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza e dei primi lavori di ripristino della vetrata comunque danneggiata insieme alla muratura di supporto, iniziati già nella mattina dopo il colpo. Un modo insolito per informare i clienti, ricordare l’apertura regolare del negozio e un'attività che continua Senza interruzione. Con tutte le biciclette pronte ad uscire dal locale, quantomeno dopo essere state acquistate regolarmente.
Sportissimo non si ferma, dopo la spaccata subito al lavoro per riaprire, con ironia
Video del titolare del celebre negozio specializzato in biciclette sportive che propone, con positività, la sequenza di immagini del colpo fallito per ricordare che l'attività non si è mai fermata
'Sapevamo che ci sarebbe stata tanta richiesta dei nostri prodotti, ma non fino al punto da non aspettare l’orario di apertura'. Con ironia, il titolare di Sportissimo, negozio specializzato in abbigliamento sportivo e biciclette di alta gamma, ha commentato il tentativo di spaccata avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì.
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