Stazione di spaccio: i Carabinieri bloccano un altro pusher

Un altro controllo che ha portato ad un altro arresto per spaccio di droga, quello ripetuto ieri pomeriggio nella zona della stazione delle autocorriere di Modena. Qui, nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, durante il servizio di vigilanza nella zona hanno notato un giovane che alla vista dei militari si è allontanato frettolosamente lasciando cadere a terra un involucro. I Carabinieri hanno fermato il giovane e raccolto il pacchetto, che conteneva 90 grammi di hashish. Il ragazzo, 21enne straniero senza fissa dimora, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto questa mattina davanti al Giudice del tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.Controlli che hanno portato nelle ultime ore anche alla denuncia alla Procura della Repubblica di un 29enne per furto aggravato. I militari sono intervenuti presso un centro commerciale di Modena, dove l’uomo si era impossessato di generi alimentari e capi di abbigliamento per oltre 400 Euro, oltrepassando le casse fino ad essere fermato dal personale di vigilanza, che ha immediatamente informato il 112.