Stitichezza: come combatterla con rimedi veramente efficaci

La stitichezza è un disturbo che affligge moltissime persone e che può provocare un grande disagio, soprattutto se si protrae nel tempo assumendo le caratteristiche di una condizione cronica. Riuscire a trovare i giusti rimedi per contrastare questo disturbo è dunque importante, per migliorare la propria qualità della vita ed evitare di andare incontro a ripercussioni poco piacevoli. Come porre rimedio alla stipsi dunque? Scopriamo insieme i rimedi più efficaci per combattere la stitichezza e ritrovare il giusto benessere intestinale.In caso di stitichezza i rimedi farmacologici disponibili su FarmaOra, portale online dedicato alla cura della persona, sono sicuramente efficaci, perché appartengono alla categoria dei lassativi e hanno proprio la funzione di stimolare la peristalsi favorendo lo svuotamento dell’intestino. Sempre di farmaci parliamo tuttavia e seppur le controindicazioni e gli effetti collaterali siano alquanto limitati, in molti preferiscono evitare di ricorrere ad un medicinale se non strettamente necessario.È bene ricordare che alcuni alimenti hanno un effetto lassativo, il che significa che svolgono la stessa funzione di alcuni farmaci da banco contro la stitichezza e che dunque vale la pena provarli. Introdurli nella propria dieta può infatti rivelarsi davvero utile per contrastare la stipsi e regolarizzare l’intestino. Quali sono però gli alimenti ad azione lassativa? Sicuramente alcuni frutti specifici tra cui le prugne secche, i fichi, i kiwi, le pesche e l’uva. Altrettanto noti per le loro proprietà lassative sono i cibi ricchi di fibre, le patate, il miele e la liquirizia.Tra i rimedi naturali particolarmente efficaci per contrastare la stitichezza cronica troviamo poi i semi di lino.Sebbene possa sembrare ripetitivo, l’acqua rimane tra i rimedi naturali più utili per combattere la stitichezza. Questo disturbo infatti è spesso causato da una scarsa idratazione, che di certo non favorisce l’ammorbidirsi delle feci e che anzi, tende a peggiorare la situazione. Bere almeno 2 litri di acqua al giorno è raccomandato, per tutti coloro che soffrono di stitichezza.Non dimentichiamo infine, come ricordato anche nell’approfondimento dedicato alla stitichezza presente su FarmaOra, che l’attività fisica regolare è fondamentale per contrastare tale disturbo. Anche una semplice passeggiata tutti i giorni consente infatti di favorire la peristalsi e regolarizzare l’intestino.Mai ignorare lo stimoloInfine, ricordiamo sempre che ignorare lo stimolo è l’errore più grande che si possa commettere. Quando si presenta è doveroso assecondarlo, altrimenti si rischia di non riuscire più ad evacuare per diversi giorni: il corpo d’altronde si adatta ai nostri comportamenti.