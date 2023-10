Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'La manifestazione “Smash Repression” si è già svolta in altre città e consiste in un corteo con mezzi dai quali viene trasmessa musica. Si svolge a un anno dal rave party di Modena Nord, come protesta contro il decreto Anti Rave del Governo, e dell’iniziativa, esaminata in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cposp), è stata regolarmente preavvisata la Questura - afferma il Comune in una nota -.Nei giorni scorsi, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha rivolto un appello a organizzatori e partecipanti a evitare ogni tipo di provocazione e a rispettare la città, chiedendo anche a istituzioni e forze dell’ordine la massima attenzione affinché tutto si svolga in modo corretto, con senso civico e rispetto dei diritti di tutti i cittadini'.Sono regolarmente accessibili, per esempio, i parcheggi interrati del Centro e del Parco della Creatività, utili per raggiungere il centro storico.Lo Street Parade prende il via alle 15 dal Novisad (ritrovo dalle 14) per transitare in diverse strade cittadine (Monte Kosica, viale Crispi, piazzale Natale Bruni, viale Caduti in Guerra, largo Garibaldi, viale Trento Trieste, viale Muratori, via Giardini, viale Corassori, viale Italia) fino ad arrivare al Parco Ferrari intorno alle 20. In corrispondenza del passaggio del corteo, lungo il percorso autorizzato viene sospesa la circolazione e si adottano le opportune deviazioni.