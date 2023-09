Suicidi e autolesionismo, aumento del 27% tra i ragazzi dopo il Covid

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













L'autolesionismo riguarda in Europa circa un adolescente su 51 e, in generale, l'ideazione suicidaria o il tentato suicidio sono oggi tra le cause più frequenti di accesso in urgenza ai sevizi Npia, di Neuropsichiatria infanzia e adolescenza. 'Comprendere le cause di questo fenomeno risulta complesso', afferma Elisa Fazzi, presidente Sinpia e direttore Unità operativa Npia Asst Spedali Civili e università di Brescia. 'I comportamenti autolesivi nel loro insieme - spiega infatti l'esperta - vedono concorrere nella loro manifestazione aspetti legati alla predisposizione individuale cui si associano importanti componenti legate al contesto e all'ambiente familiare e sociale, con una forte comorbidità con i disturbi dell'umore, in particolare la depressione, e i disturbi d'ansia che sono tra le patologie psichiatriche maggiormente correlate ad atti autolesivi, ideazioni e atti suicidari'.

Tuttavia - precisa la Sinpia - come indicato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità promotrice del World Suicide Prevention Day di domenica, la malattia psichiatrica non è l'unico fattore di rischio e la pandemia di Covid-19 ha acuito e accelerato un trend che era già in aumento negli anni precedenti, venendo meno alcuni dei fattori protettivi come il supporto della comunità e le relazioni sociali tra pari. Inoltre, recenti studi evidenziano nuovi scenari epidemiologici quali l'emergenza di una correlazione tra suicidalità e bullismo/cyberbullismo, in particolare per le categorie maggiormente a rischio di discriminazione.



In Italia - riporta la Sinpia - i disturbi neuropsichici dell'età evolutiva colpiscono quasi 2 milioni di bambini e ragazzi, tra il 10% e il 20% della popolazione infantile e adolescenziale nella fascia d'età 0-17 anni, con manifestazioni molto diverse per tipologia, decorso e prognosi. La loro incidenza è in ascesa: in meno di 10 anni è raddoppiato il numero di bimbi e adolescenti seguiti nei servizi Npia. La prevenzione del suicidio è stata individuata come obiettivo prioritario dai maggiori organismi internazionali, tra cui l'Oms. 'E' infatti possibile e necessario fare prevenzione del suicidio - sottolinea Rosamaria Siracusano, responsabile sezione Psichiatria della Sinpia e dirigente medico dell'Uo di Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda ospedaliera Federico II di Napoli - e questa si deve realizzare attraverso più metodi con solide basi scientifiche, a più livelli. Certamente a livello del singolo individuo e della sua famiglia, ma ancor più della comunità, della società e, a livello più ampio, delle nazioni. E' indispensabile pertanto mettere in atto politiche di prevenzione a livello nazionale con un approccio che tenga conto dei potenziali fattori di rischio a livello sociale, economico e relazionale. In Italia una politica di tale tipo non esiste, tuttavia sono diversi i progetti che sul territorio nazionale stanno nascendo come quelli promossi dalla Neuropsichiatria infantile dell'università di Torino: uno rivolto a una collaborazione e formazione dei giornalisti per una informazione responsabile sulle notizie di suicidio, un altro finalizzato a una formazione per gli insegnanti perché possano riconoscere segnali di allarme precoce nei loro studenti'.



Foto archivio