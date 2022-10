Suicidio assistito: Ulss Vicentina dà assenso a un 49enne

'Buongiorno amici vicini e lontani oggi sono felicissimo ed è un gran bel giorno, è stato qui, il direttore sanitario della Aulss 7 Pedemontana, a cui avevo inoltrato la mia richiesta di suicidio assistito, vi informo che la mia richiesta è stata accolta, e ora sono libero di decidere quando vorrò mettere fine alle mie sofferenze'.A scriverlo sulla sua pagina Facebook è Stefano Gheller, il 49enne di Cassola di Vicenza, attaccato ad un respiratore 24 ore su 24, che ha chiesto il suicidio assistito. Gheller, che da 34 anni vive su una sedia a rotelle a causa della distrofia muscolare, racconta in rete che all'incontro 'c'era anche suo zio Paolo, fratello di sua mamma, con sua zia Rosanna'.'Mia sorella l'avevo inviata ma non poteva venire, poi mi ha detto che non è venuta perché sarebbe stata male, e l'avevo immaginato.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.