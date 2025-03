Suoni arcaici echeggiano nella valle per il saluto a Francesco Benozzo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I suoni profondi del tamburo e della Shankara, grande conchiglia suonata a fiato da un sciamano. Suoni arcaici, legati ad antichi riti del mare delle isole remote, echeggiano nella valle. Ad accompagnare il volo più alto, ma non certo l'ultimo, per Francesco Benozzo. Docente di filologia romanza, poeta, scrittore, polistrumentista, capace di essere tutt'uno con la sua arpa celtica. Un moderno bardo.

'L'appennino restituisce al cielo il suo cantore, Francesco vola alto, libero e selvaggio qui e in tutti i luoghi che hai conosciuto e ti hanno accolto' - afferma commossa Barbara Zanoni, compagna di viaggio musicale e poi anche di vita nell'ultima grande avventura di ricerca storiografica e musicale, sfociata nel progetto musicale Sylvatica, canti della tradizione sciamanica. Lei, che domenica lo ha abbracciato nell'ultimo respiro e che oggi, con lui e per lui, ha cantato, nell'ultimo saluto terreno.

Nel giardino di quella casa in cui oggi Francesco è stato abbracciato da parenti, amici, conoscenti, colleghi e studenti, o semplici appassionati alla opera musicale e letteraria, quest'ultima da anni motivo per la candidatura al Nobel.Un saluto semplice e potente, tributato da decine di persone, disposte a cerchio, quasi in un naturale abbraccio, intorno a quella bara di legno chiaro circondata da fiori, suoni, preghiere ed erba bagnata che profuma di bosco e di pioggia. Impalpabile ma potente e percepibile nei piccoli gesti e nei volti, un grande e diffuso senso di gratitudine. Un grazie sincero all'uomo, al docente, allo scrittore, al poeta, al padre. 'L'augurio che mi faccio è diventare un padre come lui' - dirà suo figlio Jacopo, con al suo fianco il fratello Diego. Poche parole, ma forse le più importanti e belle per un papà.

Un grande grazie, declinato nei silenzi e nelle parole di chi ha voluto rendergli omaggio parlando a tutti. Come Fabio Bonvicini che con il suo flauto e le percussioni lo ha accompagnato per 20 anni in esibizioni e concerti in ogni dove, condividendo una straordinaria avventura musicale, anche nei luoghi più remoti della terra e allo stesso tempo dell'anima, dove la ricerca dei suoni e della musica si fonde con il mito, anzi si fa mito e lo trasforma attraverso un continuo dissenso. Attualizzandolo, rigenerandolo, reinterpretandolo con note, parole, suoni, danze, echi. Come quelle del rito sciamanico che ha condotto la cerimonia e che risuonava nella valle, a chilometri. Scandito da tamburo e dal suono penetrante della Shankara. Accompagnamento nel volo più alto, nel viaggio più grande. Oltre le terre remote dell'anima che Benozzo pare avere riflesso nel recente viaggio terreno nelle isole Faroer dove è stato prodotto anche il CD 'Canto dalle isole remote', frutto di anni di ricerche etnomusicologiche e scritto a 4 mani con Fabio Bonvicini, omaggio ai presenti insieme alla sua immagine: ''Conoscerti e condividere con te il lungo viaggio musicale è stata una delle cose più importanti della mia vita. Oggi sento di dire a tutti coloro che sono qui, ritroviamoci a condividere il tanto che Francesco ci ha lasciato. Nei suoi libri, nella sua poesia nella sua musica e nella sua opera che ci spingono ad andare avanti, come faceva lui' - ricorda Bonvicini. Ritrovarsi per condividerlo per riabbracciarlo e farsi riabbracciare. Dalla sua opera, dalla sua eterna ricerca, in cui il mito dell'uomo si svela e accomuna. Anime e popoli, terre vicine e lontane. Come quelle isole Faroer che oggi lo hanno salutato e accompagnato nel viaggio più grande, con le parole commosse di un suo rappresentante. 'Grazie Francesco. Le terre remote ti abbracciano. Ci ritroveremo'.Gi.Ga.