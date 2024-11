Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Il Governo italiano - ha affermato Tajani - è impegnato a promuovere questa visione all'interno dell'Unione Europea e nei contesti multilaterali. Ha ricordato il suo precedente appello per un grande Piano Marshall europeo, volto a favorire la crescita e la creazione di lavoro in Africa. Iniziative come il Piano Mattei mirano a creare opportunità attraverso joint-ventures e collaborazioni tecnologiche, per un rapporto paritario e vantaggioso'

Tajani ha sottolineato l'importanza di ridare speranza al continente africano, che nel 2050 avrà oltre 2,5 miliardi di abitanti. Il focus è sui giovani, con investimenti nella formazione professionale e borse di studio per studenti africani, raddoppiate quest'anno. Questi giovani diventeranno ambasciatori dell'Italia nei loro Paesi, facilitando la collaborazione tra imprese italiane e africane.

'Contrastare i trafficanti di esseri umani è una priorità per il Governo' - ha affermato il ministro dichiarando che, 'mentre i trafficanti investono sulla disperazione, l'Italia vuole investire sulle opportunità. Ribadiamo qui l'impegno a trasformare il Mediterraneo da luogo di morte a mare di commercio, benessere e pace'

Il Ministro ha chiesto un forte impegno dell'Unione Europea e ha sottolineato l'importanza del dialogo con i Paesi di origine, transito e destinazione dei flussi migratori. L'Italia è pronta a fare la sua parte con un'azione a 360 gradi, coinvolgendo imprese, formatori, missionari e organizzazioni della società civile.