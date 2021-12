Passaggio all'hub vaccinale (vuoto) del sottosegretario Costa, prima della cena politica in città

Una visita in un hub vaccinale, in via Minutara, prativamente vuoto, quella del sottosegretario alla salute Costa. Oggi, dopo le 19. Poco prima di recarsi alla cena organizzata dal coordinamento provinciale di Noi con l'Italia, il movimento nato intorno alla figura dell'ex Ministro Maurizio Lupi e rappresentato nel governo Draghi proprio da Andrea Costa.



Nei due hangar di via Minutare, dove dal 16 febbraio vengono somministrare migliaia di vaccinazioni, i pochi operatori volontari rimasti sono stati convocati nell'hangar principale per ascoltare l'intervento al microfono del sottogretario. Per loro attesa del fine visita per potere andare a casa dopo una lunga giornata di impegno. A loro il sottosegretario si è rivolto portando il saluto, il ringraziamento e gli auguri del governo.





“Questo hub vaccinale rappresenta un punto di riferimento per la città e l’intera provincia ed è tra i più attivi della Regione. Ottima la risposta dei cittadini per la dose di richiamo: ha già aderito più del 50% della platea. In crescita anche le prenotazioni per vaccinare i più piccoli. La mia visita odierna vuole testimoniare la vicinanza del Governo ai territori ed esprimere profonda gratitudine agli oltre trenta professionisti che operano nella struttura, tra medici, infermieri, operatori sanitari e volontari: senza il loro impegno, la loro competenza e la loro passione non sarebbe stato possibile raggiungere questi importanti risultati”.Rispondendo ad alcune domande dei giornalisti, a margine della visita, il sottosegretario ha affermato che sulla variazione nelle durata del Green Pass bisognerà attendere il parere del comitato scientifico sulla base dell'andamento della pandemia. Attesa non lunga via la convocazione della cabina di regia e successiv conferenza del Presidente Draghi il 23 dicembre.'Se il numero dei contagi è elevato, non lo è, o lo è molto meno dello scorso anno, quello delle terapie intensive. Questo a conferma che la vaccinazione è la via maestra per uscire dalla pandemia, per questo dobbiamo proseguire rapidamente con la somministrazione delle terze dosi' - afferma CostaSull'ipotesi dei tamponi ai vaccinati Costa conferma quelle perplessità già avanzate anche dalla conferenza delle Regioni: 'Non credo sia una via percorribile'Impegno del sottosegretario a sostenere le regioni che hanno speso tutto per la pandemia e che ora faticano anche nella ricerca di personale qualificatoE' attivo dal 16 febbraio nella struttura dell’Accademia Militare in via Minutara dove l’Ausl ha realizzato una sede di mille metri quadri. La sede è strutturata ad oggi su due degli hangar presenti nel complesso dell’ex Caserma Setti, uno per l’accettazione e attesa, il secondo per la vaccinazione. Il Puv di Modena è il punto principale della città e dell’intera provincia con un ritmo attuale di circa 1300-1400 somministrazioni al giornoSecondo gli ultimi dati sulla campagna vaccinale anti Covid-19 nella provincia di Modena, il 51,2% della popolazione modenese maggiorenne, che ha completato il ciclo di vaccinazione primario, ha già ricevuto la terza dose (aggiuntiva o addizionale per determinate patologie)Tutti i destinatari, pari a 325mila persone, (i maggiorenni che hanno completato il ciclo di vaccinazione primario entro il 31 luglio scorso) hanno ricevuto l’appuntamento attraverso SMS e la previsione dell’Azienda sanitaria è di completare la somministrazione della terza dose a questo target di popolazione entro gennaio 2022. L’invio degli SMS prosegue senza sosta fissando appuntamenti a distanza di almeno 5 mesi dal completamento del ciclo primario, secondo le indicazioni del Ministero della Salute.Per quanto riguarda la campagna vaccinale dei bambini da 5 a 11 anni, iniziata il 16 dicembre scorso, calcolando i primi tre giorni di attività, circa il 57% degli invitati alla vaccinazione (sempre tramite SMS sul numero di telefono del genitore) ha aderito all’appuntamento. Sono a ieri quasi tremila i bimbi vaccinati in provincia.“Siamo molto onorati di ricevere la visita del Sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa in un momento in cui stiamo dando il massimo impegno nella campagna vaccinale anti Covid-19 – ha dichiarato il Direttore generale dell’Azienda USL di Modena Antonio Brambilla - la nostra Azienda Sanitaria, assieme alle altre aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna, continua ad essere in prima fila nella battaglia volta a frenare la pandemia e la visita ricevuta quest'oggi porta ai nostri operatori il sostegno e la vicinanza dello Stato'.