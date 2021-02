Tamponi in autosomministrazione: dubbi Anisap sul piano regionale

'Ci sembra doveroso informare la cittadinanza dell'importante differenza che caratterizza il servizio garantito dalle nostre strutture sanitarie – conclude Carpigiani – considerando che l’assistenza qualificata del farmacista non può certamente essere parificata a quella di un operatore sanitario che esegue di routine questo tipo di test: rivendichiamo pertanto il nostro servizio professionale, il cui svolgimento non si limita alla semplice supervisione dell’utente mentre si autosomministra l’esame'.

Per i Poliambulatori ANISAP il protocollo sottoscritto con la Regione prevede infatti che, a fronte di una ricetta medica, la somministrazione dell’esame sia gestita dal Medico Competente Aziendale o dal personale sanitario ANISAP; un criterio totalmente assente, invece, presso le farmacie, dove non sussiste la richiesta di ricetta medica e il tampone viene eseguito in autosomministrazione.

