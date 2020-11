Task force Croce Rossa in azione, ma nessuna emergenza sanitaria: obiettivo, pulizia di un cortile privato

Vedendo tanti operatori della Croce Rossa con tute protettive guanti e casco impegnati un un'unica azione coordinata in un'area della città spesso al centro della cronaca per degrado e occupazioni abusive, in tanti che sabato mattina sono transitati nell'area compresa tra l'R-Nord ed il cavalcaferrovia Mazzoni, hanno pensato trattarsi di una emergenza. Forse legata al Covid, o forse, vista appunta l'area privata e abbandonata dell'ex falegnameria Baroni, al centro della cronaca e nota per le occupazioni abusive da parte di spacciatori, stranieri irregolari e senza fissa dimora, ad una emergenza sanitaria, legata a possibili incidenti agli occupanti stessi. Invece no. Nulla di tutto questo. Nessuna emergenza sanitaria, nessuna emergenza Covid, nessuna emergenza di protezione civile, e tantomeno, a quanto risulta, nessuna esercitazione programmata e comunicata. Più di una decina di operatori della Croce Rossa, che ha la sede operativa nello stabile dell'R-Nord, erano stati mobilitati non per una emergenza (come pareva essere),ma per liberare una area privata (quella dell'ex falegnameria Baroni abbandonata da più di un anno), dalla sporcizia, dalla vegetazione spontanea e dal degrado lasciato dagli occupanti abusivi dediti allo spaccio di droga nella zona, che dopo avere sfondato le recinzioni hanno preso possesso irregolare da mesi, dell'area e degli edifici all'interno.Muniti di guantoni, caschi e motosega gli operatori della Croce Rossa hanno proceduto a svolgere funzioni a attività solitamente svolte da Protezione Civile e Vigili del Fuoco, soprattutto quand si tratta di taglio di alberi con uso della motosega. E tutto in area privata, gestendo lavori che, anche sulla base dei regolamenti comunali sulla responsabilità dei privati nella manutenzione nella sicurezza e nel decoro delle aree di proprietà, tanto più se abbandonate e confinanti con aree pubblche, dovrebbero essere in capo e responsabilità ai privati stessi. Ne prendiamo atto.