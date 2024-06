Tutto pronto per il TEDx Mirandola: sabato 22 giugno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Con il titolo “One Health”, TEDxMirandola 2024 vuole infatti promuovere pensieri e riflessioni sul fatto che esista una salute unica che riguarda le persone, il pianeta e la società in cui viviamo, tutte interconnesse tra loro. La giornata farà seguito all’evento Biomedical Valley del giorno precedente, il 21 giugno, con il meeting delMedTech & Healthcare italiano che - sempre nella medesima location - darà voce alle eccellenze del territorio a partire dallo stesso tema.



Sul palco di TEDxMirandola il Direttore Scientifico dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Marco Seri si focalizzerà sul sequenziamento genomico, che se esteso all’intera popolazione potrebbe condurre a un’innovazione nell'ambito dello studio e della cura delle malattie, rare e non solo. Katerina Kharamova, attrice cinematografica e teatrale oltre che ballerina pluripremiata, aiuterà a riflettere sull’impatto trasformativo della semplicità, della consapevolezza e della comunità dei principi buddisti, mentre il capitano olimpionico degli azzurri del volley Franco Bertoli porterà sul palco una riflessione potente su come lo spirito e l'energia personale influenzino profondamente sia la nostra vita professionale sia quella personale, mettendo in luce il viaggio verso la realizzazione e il successo come un percorso di crescita interiore.





Ancora, la content creator e speedcuber Carolina Guidetti racconterà come il cubo di Rubik possa essere metafora delle nostre sfide quotidiane, mentre il professore di Energia Rinnovabile e Biocombustibili all’Università di Bologna Leonardo Setti inviterà a immaginare le comunità solari come le foglie di un albero in cui milioni di piccoli produttori e consumatori condividono l’energia che alimenta tutta la rete nazionale, contribuendo a far vivere l’intero albero. La trainer specializzata in Power Yoga e Functional Training Carol Enrico delineerà i tratti di un viaggio verso il benessere psicofisico, sollevando interrogativi sulla sua rilevanza e sul suo raggiungimento, poi Mattia Veronese (Professore di Ingegneria Biomedica all'Università di Padova e Ricercatore Onorario in Neuroimaging al King's College di Londra) presenterà le opportunità che i sistemi di intelligenza artificiale per la notarizazzione dei dati offrono nel contesto della sanità digitale, per un utilizzo certo, sicuro e controllato. L’esplorazione degli asteroidi per svelare i segreti del sistema solare e fornire l'accesso a risorse preziose sarà invece il cuore dello speech di Alessandro Morselli, ricercatore al Politecnico di Milano e cofondatore della startup Nautilus - Navigation in Space, infine l’impatto e il ruolo critico dei biocarburanti nella sfida all’inquinamento atmosferico saranno al centro del TED talk della co-fondatrice Rexhina Saraci della startup Refuel Solutions, focalizzata sull'ingegneria per la conversione ecologica dei motori.



Gli speaker sul palco di TEDxMirandola 2024:





Marco Seri - Direttore dell’Unità Operativa di Genetica Medica dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna dal 2010 e Direttore del Dipartimento Salute della Donna e del Bambino dal 2021, attualmente ricopre la carica di Direttore Scientifico dell'IRCCS a partire dal 2023. Da sempre si occupa di indagare le basi molecolari delle malattie genetiche e di recente, grazie anche all’applicazione di nuove tecnologie quali il sequenziamento genomico, ha identificato numerosi nuovi geni responsabili di malattie genetiche rare e ultrarare.

Katerina Kharamova - Attrice cinematografica e teatrale con sede a Los Angeles, ballerina pluripremiata e umanitaria. Nella sua esplorazione del mondo, ha vissuto in un tempio buddista e si è trasformata attraverso la meditazione, celebrando la semplicità e la purezza libere dai confini mentali. Katerina è una sostenitrice dei diritti delle donne e si concentra sull' emancipazione del genere femminile. Ai suoi progetti cerca sempre di trasmettere una profonda consapevolezza culturale, per ispirare il cambiamento personale e sociale.

Tra gli altri incarichi ricoperti: è docente del collegio di Dottorato in Data Science and Computation dell'Università di Bologna e coordinatore della Scientific Unit AI for Health and Wellbeing del centro Interdipartimentale di AI dell'Università di Bologna.

Franco Bertoli - Franco Bertoli è capitano olimpionico degli azzurri del volley, allenatore, mental coach, imprenditore, speaker, scrittore e formatore.

Carolina Guidetti - 24 anni, content creator, ma soprattutto speedcuber. Carolina risolve il cubo di Rubik in 10 secondi e gareggia in giro per l’Italia e l’Europa. Il suo obiettivo è quello di diffondere la sua passione per questo che lei stessa chiama “sport meraviglioso”, cercando di trasmettere a tutti la sua vera passione. Superare gli ostacoli o raggiungere certi obiettivi non è impossibile, così come non lo è risolvere il cubo di Rubik che nel talk di Carolina diventerà metafora delle nostre sfide quotidiane.

È stato dirigente nel calcio a Parma e Modena, ma anche nel volley in serie A a Modena, e impegnato nelle politiche sportive come Presidente del CONI territoriale e Consigliere Nazionale della FIPAV e della Lega Pallavolo.Oggi è Insegnante (Coach) professionista di Coaching, Numerologia, Tarocchi, Aura-Soma e Inner Game Pratictioner oltre che allenatore per la serie A di pallavolo e Beachvolley. Ha scritto due libri, Panchine Pensanti (Pendragon, 2019) e L’energia che sei. (Bookness 2024);

Carol Enrico - Carol Enrico, laureata in Scienze Motorie con un master in Posturologia, si è avvicinata al mondo dello yoga 8 anni fa dopo una carriera di ballerina professionista di danza classica e contemporanea. Come Trainer specializzata in Power Yoga e Functional Training, si impegna nell’ispirare gli altri a raggiungere il loro massimo potenziale fisico e mentale, promuovendo il benessere tramite pratiche e allenamenti motivanti e personalizzati.

- Professore aggregato di Energia Rinnovabile e Biocombustibili presso il Dip. di Chimica Industriale dell’Università di Bologna.La sua attività di ricerca è nota per aver sviluppato nel 2010 nuovi modelli di gestione dell’energia chiamati “comunità solari” che sono biomimetici dei meccanismi di bioenergia con cui le cellule biologiche producono energia (dal ciclo di Krebs alla fotosintesi clorofilliana) e che oggi hanno preso il nome di “comunità energetiche”. E’ autore di tre monografie: “Pomario” (2017), “La Transizione Energetica” (2021) e “La Fabbrica delle Comunità Solari” (2022). Le sue ricerche hanno prodotto oltre 90 pubblicazioni scientifiche e 18 brevetti.

Mattia Veronese - Mattia Veronese è Professore Associato in Ingegneria Biomedica presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova e Ricercatore Onorario in Neuroimaging presso il King's College di Londra. Con una formazione ingegneristica, la sua ricerca si concentra nello sviluppo di biomarcatori di neuroimaging molecolare e nella loro utilizzazione in trial clinici e nella medicina di precisione. Da sempre appassionato di neuroscienze, è riconosciuto internazionalmente come esperto per le metodologie quantitative applicate alla tomografia ad emissione di positroni.

Alessandro Morselli - Alessandro Morselli è ricercatore presso il Politecnico di Milano e cofondatore della startup Nautilus - Navigation in Space. Già Flight Dynamics Engineer presso ESOC, ha lavorato alle principali missioni dell'ESA. Con un PhD in Ingegneria Aerospaziale, la sua ricerca si concentra su piccoli satelliti a guida autonoma per l’esplorazione dello spazio profondo.