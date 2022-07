Telefono Azzurro: premio Infanzia e adolescenza a Monsignor Castellucci

Al Monsignore Erio Castellucci, Vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, Arcivescovo Abate di Modena - Nonantola e Vescovo di Carpi viene assegnato il Premio per l’Infanzia e l’Adolescenza da parte di Telefono Azzurro per aver dimostrato di essere una tra le personalità del mondo religioso più attente nel portare avanti azioni e progetti volti all’ascolto attivo, al dialogo e alla tutela dei diritti dei minori.L’importante riconoscimento è stato dato in occasione della celebrazione dei 35 anni di Telefono Azzurro e della presentazione del Bilancio Sociale 2021 della Fondazione, per mano di Claudia Cremonini, Responsabile Relazioni Esterne del Gruppo Cremonini e alla presenza del Professor Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro e di Carlo Adolfo Porro, Rettore dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. L’incontro di premiazione si è svolto presso l’Hotel Harry's Bar Trevia a Roma.