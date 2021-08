Test sugli anticorpi prima del vaccino? Non raccomandato

'L’esecuzione di test sierologici, volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti delvirus, non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale'. E' quanto specificato dalla circolare del Ministero della Salute del 22 luglio scorso inviata alle autorità sanitarie agli ordini professionali e ai medici di base e pubblicata anche sul sito del Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale. Una indicazione che fornisce una risposta netta e ufficiale a chi, prima di vaccinarsi, vorrebbe valutare la possibilità di misurare la carica anticorpale per valutare l'opportunità di vaccinarsi. Una risposta inserita nella stessa circolare in cui vengono fornite ai medici indicazioni sulla vaccinazione dei pazienti già affetti da Sars Cov 2/Covid-19 e guariti. In questo caso è 'possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione. Per i soggetti con condizioni di immunodeficienza, primitiva o secondaria a trattamenti farmacologici, in caso di pregressa infezione da SARS-CoV-2, resta valida la raccomandazione di proseguire con la schedula vaccinale completa prevista'Da qui il rimando ad una raccomandazione già ribadita su indicazione dell’Organizzazione Mondiale dellaSanità. No all'esecuzione di test sierologici per misurare la carica anticorpale per decidere se sottoporsi alla vaccinazione oppure no.