Tragedia a Ischia, frana a Casamicciola: 13 dispersi, anche un neonato

Ci sono 20-30 nuclei familiari isolati e una decina di immobili crollati

Il maltempo colpisce violentemente l’isola di Ischia: intorno alle 5 si è verificata una frana a Casamicciola. La frana ha travolto alcune auto in sosta trascinandole fino al mare. Diverse le persone disperse che al momento sono 13. Alcune persone sono rimaste bloccate all’interno di un hotel senza corrente elettrica. Un uomo, travolto dal fango, è stato recuperato e salvato. E’ cosciente. Diverse le abitazioni travolte in via Celario. Dispersa una famiglia composta da marito moglie e un neonato. E ancora dispersa una 25enne. Sul posto i Carabinieri di Ischia e la protezione civile.

'Ci sono 20-30 nuclei familiari isolati e una decina di immobili crollati' - riferisce il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale.



Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in costante contatto con il Ministro Musumeci, il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania per seguire l’evoluzione dell’ondata di maltempo che ha colpito Ischia. 'Il Governo – si legge in una nota di Palazzo Chigi – esprime vicinanza ai cittadini, ai Sindaci dei comuni dell’isola d’Ischia e ringrazia i soccorritori impegnati nella ricerca dei dispersi'.





