I soccorsi sono stati subito attivati dalla chiamata al 112 da parte di una persona che si trovava in zona e ha visto l'alpinista precipitare. Gli operatori del soccorso alpino di Pinzolo, dopo aver sorvolato la zona con l'elicottero della Protezione civile, hanno individuato l'uomo circa 200 metri sotto la cima. Il tecnico di elisoccorso e l'equipe sanitaria sono stati sbarcati sul posto ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'alpinista.Nato a Rimini nel 1962 Longo si era laureato in Scienze politiche a Roma, aveva iniziato la sua carriera in Fiat Auto nel 1987, ricoprendo incarichi di crescente responsabilità nell'ambito del marketing. Nel 2002 aveva assunto la responsabilità del mercato Italia per il marchio Lancia. Dopo esperienze in Bmw Italia, Piaggio e Toyota Italia era poi passato nel 2013 ad Audi Italia.