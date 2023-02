Trasferimento moschea alla Sacca, i cittadini scrivono al sindaco: chiediamo rispetto e ascolto

Ma non solo più in generale c'è una questione di metodo (Ovvero quella di decisioni che pur si temi ed interventi impattanti, vengono imposte senza un confronto) e di approccio (il fatto di contestare ai cittadini una motivazione ideologica e pregiudiziale), alla base della contestazione riguardante il trasferimento della moschea in quanto moschea). Motivazioni che portano a chiedere al sindaco un chiarimento pubblico e chiarificatore rispetto alla questione.Riportiamo d seguito i punti oggetto della lettera aperta inviati dal gruppo di residenti al sindaco di Modena che riassumono, dal loro punto di vista1) Febbraio 2022: Lei sindaco a mezzo stampa informa dell’intenzione di spostare il luogo di culto in ex pro latte. Prima erano soltanto chiacchiere da bar.2) Marzo 2022: nel corso dell’assemblea alla Polisportiva Sacca Lei se ne va senza dare risposte ai cittadini su nessun argomento trattato compreso quello del centro di culto.

Un residente Le aveva rivolto una specifica domanda e Le aveva chiesto di non accusare i residenti di “ammantare” quello che era un loro legittimo diritto di conoscere e di conferire la loro legittima opinione.

3) Luglio 2022: una residente del rione Sacca trova sul sito del Comune di Modena un documento siglato nel precedente mese di Luglio dalla Giunta e da CPC che prevede lo spostamento del luogo di culto in ex Pro Latte a spese e cura di quest’ultima. Si scopre così che l’argomento è stato discusso e deliberato sempre nel mese suddetto in una riunione del Consiglio comunale.

4) Settembre 2022: nella riunione del consiglio di quartiere 2 non si parla dell'argomento e agli astanti, consiglieri di Quartiere e sei cittadini, si risponde che per l’area nulla è stato deciso e nell’assemblea pubblica a Sant’Anna, a precise domande, l’assessore competente all'urbanistica, presente alla riunione, risponde allo stesso modo: niente è stato ancora deciso.

5) Febbraio 2023: i residenti per essere informati sollecitano un'assemblea pubblica alla quale la Giunta nè risponde nè partecipa. Una brutta pagina della storia di questa Città. Fossero stati informati come dichiara Lei Sindaco, non avrebbero chiesto un confronto pubblico. Soltanto Lei Sindaco, gliene diamo atto, è stato corretto e ha risposto all’invito spiegando che, per impegni pregressi, non poteva attendere. Nel frattempo le notizie dall’amministrazione escono come un fiume in piena quasi a riparazione (Consiglio di Quartiere e media) a informare di fatti già noti nel surriferito mese di Luglio. Senza la richiesta dei cittadini di incontro pubblico, probabilmente, la suddetta deliberazione non sarebbe diventata di dominio pubblico.

6) Il sindaco parla di spostamento di soli 900 metri del Centro suddetto di via Delle Suore (non è importante di quanto in misura lo muovi ma dove) e di aver incontrato i comitati. Ci dica quali. Non risulta alla Sacca.

7) I '14mila metri quadrati di verde all'ex Pro latte' di cui parla Lei sindaco sono sempre pochi rispetto al resto della città: la Sacca è all'ultimo posto in città per verde. Cementata l'ex Pro Latte si toglie l'ultima area disponibile per fare un grande parco nell'area Nord di Modena. Appunto, la popolazione cittadina che vive nella fascia Nord non può godere degli stessi vantaggi in termini di verde e di svago all’aria aperta di quella abitante a Sud della città e, allo stesso tempo, soffre la presenza di un’intensa operatività aziendale. Questa dell’ex Pro Latte interamente unita nel verde di Vittime Innocenti di Utoya è una imperdibile occasione.

8) Lei Sindaco alla stampa dice di aver chiesto a CPC di assicurare ampio verde pubblico nell’area ex Pro Latte. Dovrebbe dirlo a stesso e alla Giunta considerato che, come riferito da alcuni consiglieri, dunque salvo errori, il relativo terreno per effetto di permute diverrà tutto di proprietà comunale.



'Mettere a tacere le critiche urbanistiche mettendo in mezzo la religione è fuorviante' - affermano i cittadini nella lettera che ci conclude così: 'L'attuale Centro di culto non è oggi piantato ai Torrazzi, alla Madonnina o a San Faustino. E' alla Sacca da moltissimi anni senza che nessun residente del rione si sia mai lamentato, se non per l'elevato traffico causato da una posizione non decorosa e non adeguata, decisa dalle precedenti amministrazioni. Questa, si accorge di tale disagio soltanto oggi e perché da fastidio ad un’impresa. Visto che Lei Sindaco a Febbraio 2022 parlava di un 'percorso che permetta di creare le migliori condizioni urbanistiche', dia seguito alle sue parole: faccia un percorso partecipato e trasparente con la città. Lei Sindaco dovrebbe venire presto a parlare direttamente con i cittadini'



Sul tema è intervenuto anche Modena Volta Pagina: 'Spiace che il sindaco Giancarlo Muzzarelli non sappia cosa sia la partecipazione. Il sindaco ammette di avere iniziato nel 2021 a discutere con l’impresa CPC e con la Regione il trasferimento della moschea alla Pro Latte. Poi di averlo deciso e sottoscritto l’estate scorsa. Tutto ciò senza che i cittadini ne sapessero nulla. Lo stesso Consiglio di Quartiere è stato consultato un mese fa a decisioni assunte. Oggi, dopo due anni i cittadini non sono ancora stati consultati.

Muzzarelli ha una strana idea della partecipazione: la consultazione è reale se precede il momento delle scelte definitive. Ora tutto è stato deciso, si sono anche sottoscritti accordi con terzi e i cittadini nemmeno sono mai stati convocati. Chissà, forse la Giunta consulterà i cittadini l’anno prossimo per farli decidere il… colore della moschea quando invece il problema è non se trasferirla o no in quel posto' - conclude MVP



Nella foto, la sala della Polisportiva Sacca gremita di cittadini residenti in occasione dell'incontro organizzato dai cittadini al quale erano stati invitati politici ed amministratori, ma che ha visto la sola presenza di Consiglieri Comunali e non di componenti della giunta