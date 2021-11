'Trentanove di febbre e dolori dopo la terza di dose di Moderna'

Vaccinata con due dosi di Pfizer senza alcuna reazione avversa, dopo il richiamo con la terza dose di Moderna forti dolori e febbre a 39. A raccontare l'episodio è la decana dei giornalisti modenesi, ancora pienamente in attività, Carla Mazzola. Una professionista che non può certo essere definita 'no vax' come dimostra del resto la triplice vaccinazione.'Ho fatto due prime dosi con Pfizer senza riscontrare alcun effetto collaterale - spiega Carla Mazzola -. Mercoledì ho fatto il richiamo all'hub dell'ex Aeronautica di Modena, ma in questo caso i problemi non sono mancati. 'Deve fare mezza dose di Moderna', mi ha detto il medico e alla mia richiesta di ripetere il vaccino Pfizer mi è stato risposto negativamente poichè, mi è stato detto, viene tenuto per i bambini. Del resto ho saputo che mi veniva fatta solo mezza dose perché la dose intera sarebbe stata troppo forte. Risultato: dopo il vaccino Moderna, 39 di febbre e dolori. Ora mi chiedo se davvero ho parlato con un medico'.Ricordiamo che in base alle indicazioni ministeriali la dose booster può essere effettuta con un vaccino a mRna, dunque Pfizer o Moderna. In particolare la terza dose del vaccino Spikevax è appunto di 50 mcg in 0,25 ml, corrispondente a metà dose rispetto a quella utilizzata per il ciclo primario, mentre Pfizer viene inoculato nella stessa quantità.'Ora sto meglio, ma sono stata malissimo - racconta ancora a La Pressa Carla Mazzola - L'atteggiamento che ho riscontrato in quel medico non mi è piaciuto affatto, senza considerare che ho constatato come nessuno controlli le patologie in atto'.