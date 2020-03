Tribunale Modena, proclamato stato di agitazione dei penalisti

Hanno proclamato lo stato di agitazione e sono pronti a sospendere le udienze se le cose non cambieranno. Sono gli avvocati penalisti di Modena, che contestano la decisione comunicata nelle ultime ora dal presidente del tribunale di Modena, di continuare le attività di udienza, nonostante la richiesta di sospensione avanzata con un istanza dalla Camera Penale di Modena.'Avevamo fatto una istanza del tribunale chiedendo il rinvio delle udienze non necessarie per tutelare la salute di tutti ed evitare i rischi. Il presidente - ha affermato questa mattina a La Pressa il presidente della Camera Penale di Modena - ha risposto alla stampa che dal suo punto di vista il tibunale è sicuro? Ne prendiamo atto, così come abbiamo preso atto del fatto che l'attività di cancelleria è stata ridotta dal 27 febbraio scorso. Delle due l'una: se il tribunale è sufficientemente sicuro da poter svolgere il udienze allora lo deve essere anche per consentire agli avvocati di svolgere pienamente i propri doveri, accedendo regolarmente ad una cancelleria pienamente funzionante. Se così non è allora significa che i diritti della difesi sono compressi dal fatto che gli avvocati non possono svolgere tutte le procedure ed assolvere a tutti gli adempimenti presso la cancelleria. Ciò comporta che non possiamo andare in udienza regolarmente perché non abbiamo potuto prepararci in maniera adeguata. Per questo motivo abbiamo deliberato uno stato di agitazione. Ove non venissero ripristinati irregolari servizi di cancelleria siamo pronti a provlamare l'astensione delle udienze. Tra l'altro lo stesso CSM a poche ore di distanza dalle dichiarazioni che il presidente del tribunale ha rilasciato ha chiesto al ministro Bonafede di disporre il rinvio rinvio dei processi non urgenti garantendo i servizi essenziale. Che di fatto è ciò che noi, come Camera Penale, avevamo chiesto al Presidente del tribunale di Modena'