Trombosi cerebrale 4 giorni dopo il vaccino: ricoverato 17enne

Un ragazzo di 17 anni, della provincia di Firenze è ricoverato al Meyer per una trombosi dei seni cerebrali. Lo riporta l'edizione di Repubblica di Firenze.Il giovane, ricoverato il 13 agosto, quattro giorni prima di sentirsi male e di essere portato dai genitori in ospedale, aveva ricevuto la seconda somministrazione del vaccino Pfizer: per ora è in condizioni stabili.'Quel problema porta al Meyer ogni anno circa 6 pazienti e in questo periodo di vaccinazione non si è vista una incidenza maggiore - riporta La Repubblica -. Si tratta di un evento raro ma possibile. Sono in corso accertamenti, dicono dall'ospedale Meyer, per ora non sono emersi elementi patogenetici o clinici che facciano pensare a una correlazione con la vaccinazione, comunque si continua ad approfondire il caso'.