Troppi vaccini, anche l'Africa non li vuole: milioni di dosi al macero

Troppi vaccini nel Mondo: parliamo di 2,3 miliardi di dosi in attesa di essere somministrate e sono già 241 milioni quelle buttate finora perché scadute nei paesi ricchi, 3 milioni di vaccini scaduti in Germania e 218 mila in Francia. I dati sull'eccesso di dosi vaccinali sono stati pubblicati oggi da La Repubblica e i numeri sono sconfortanti.Non solo. Israele insegna che Il 25% di chi ha fatto la seconda dose non ha proseguito con la terza e il 50% di chi ha fatto la terza non ha proseguito con la quarta. Le dosi nei frigoriferi italiani sono quasi 5 milioni e fra loro spicca Novavax. Da febbraio in Italia ne sono arrivati un milione di dosi: appena 36mila quelle somministrate e la scadenza è di appena nove mesi.Foto Italpress