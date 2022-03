Tubo dell'acqua rotto alle scuole Corni: giovedì niente scuola

Nel pomeriggio di ieri, 9 marzo, si è verificata una rottura di una tubazione dell’impianto idrico che alimenta l’istituto professionale Corni in largo Aldo Moro a Modena.'Le operazioni di riparazione già avviate da parte dei tecnici di Hera, proseguiranno anche nella mattina di giovedì 10 marzo' - ha comunicato la Provincia, ente competente per l'edilizia scolastica superiore. 'Visto che i lavori comportano la chiusura del servizio idrico, la Provincia, in accordo con la dirigenza scolastica, ha disposto la sospensione delle lezioni all’istituto professionale per la giornata di giovedì 10 marzo'