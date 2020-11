'Tumore al seno, causa Covid rallentano gli interventi'

'La nuova ondata ha provocato, nelle ultime settimane, un rallentamento dell'attività chirurgica oncologia per il tumore del seno. Buona parte delle risorse sono state destinate al trattamento del Covid, ciò ha portato anche a difficoltà organizzative e alla ripresa, dalla settimana scorsa, degli interventi presso l'Hesperia Hospital. Tutto ciò ha portato a degli inevitabili allungamenti delle liste di attesa'Così il prof., Direttore della Breast Unit dell’AOU di Modena ha parlato dello stravolgimento che la seconda ondata di Covid ha portato anche sul fronte del trattamento delle pazienti con tumore al seno. Una dichiarazione che funge anche da appello alle pazienti: 'Soprattutto con quelle più urgenti abbiamo un rapporto diretto e cerchiamo di tranquillizzarle. E' chiara la loro ansia, ognuno affetto da questa patologia vorrebbe essere operato il giorno dopo, ma sappiano che il nostro impegno è massimo e stiamo lavorando per un veloce ritorno alla normalità'

