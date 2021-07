Udicon: 'Allarme sfratti, i Comuni aiutino le famiglie'

Lo sblocco degli sfratti preoccupa Udicon in Emilia-Romagna: 'Nei prossimi mesi, alla luce delle profonde difficoltà economiche che hanno colpito tanti cittadini e consumatori, i numeri sono destinati a crescere ulteriormente, creando una voragine sociale preoccupante'. E' per questo che Udicon Emilia-Romagna lancia un appello alle amministrazioni del territorio modenese perché tengano conto di questo nuovo fronte dell'emergenza e si adoperino per confermare nei loro bilanci fondi sufficienti ad erogare contributi per l'affitto destinati alle famiglie più in difficoltà, soprattutto in prospettiva dei prossimi mesi quando gli sfratti torneranno ad essere pienamente operativi'. Udicon si rende anche disponibile 'a raccogliere le segnalazioni dei cittadini e fornire loro tutte le informazioni necessarie per conoscere il quadro normativo vigente in materia'.