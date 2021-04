Ufficiale, da lunedì 26 Emilia-Romagna in zona gialla

Le anticipazioni di ieri hanno lasciato spazio all'ufficialità, considerando che la conferma è arrivata (anche se non dall'Istituzione che rappresenta ma dal suo profilo Facebook), direttamente dal Presidente della Regione Stefano Bonaccini. Dopo un lungo periodo di stretta, tra il rosso e l'arancione, le restrizioni anti covid si allentano nella nostra regionie a partire dal prossimo lunedì 26 aprile, data in cui entra in vigore anche il nuovo decreto riaperture che contestualmente mantiene però fermo alle ore 22 l'entratata in vigore del cosiddetto coprifuoco. Provvedimento che ha generato il primo strappo all'interno della maggioranza di governo con la Lega che non ha votato in Consiglio dei Ministri il testo del Decreto e che ha ricevuto la forte critica da parte della conferenza della regioni.